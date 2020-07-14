В Думу внесен пакет законопроектов о защите семьи

Он, в частности, предполагает запрет однополых браков и устанавливает правила лишения родительских прав и усыновления

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Пакет из трех законопроектов о защите семьи, внесенный в Госдуму, не допускает возможность заключения брака между людьми одного пола, в том числе сменившими его, а также усыновления ими детей.

"Законопроект... прекращает практику заключения брака между лицами одного пола, в том числе сменившими пол, соответственно, усыновление такими парами детей", - говорится в сообщении пресс-службы одного из авторов инициативы Елены Мизулиной.

Также пакет документов исключает возможность отмены усыновления через три года, гарантирует совместное устройство под опеку братьев и сестер, оставшихся без попечения. "Орган опеки и попечительства может отступить от этого положения, только если дети не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья, и устройство ребенка под опеку (попечительство) отдельно от братьев и сестер отвечает его интересам", отмечается в сообщении.

Кроме того, впервые предусматривается возможность совместного устройства в организацию социального обслуживания ребенка вместе с лицом, обеспечивающим временную защиту.

Обеспечивается возможность оформления опеки и попечительства по заявлению родителей в случаях, когда они по уважительным причинам не могут осуществлять свои родительские права (длительная командировка, длительная болезнь, связанная с необходимостью пребывать в стационаре и т.п.). Орган опеки не вправе отказать в назначении того лица, которого определят родители. Законодательная инициатива гарантирует право родителей привлекать для воспитания детей родственников без специального документального оформления.

Лишение родительских прав признается крайней мерой. Изъятие детей из семьи возможно будет только при наличии вины родителей и судебного решения о лишении или ограничении их родительских прав. Допускается возвращение ребенка родителям, страдавшим алкоголизмом, но прошедшим лечение.

Кроме того, устанавливается перечень из 11 оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей, а также точный перечень документов, подтверждающих эти основания.

Над законопроектами работали три года

Пакет законопроектов, объединенный под общим названием "О внесении изменений в Семейный кодекс и другие федеральные законы в целях укрепления института семьи", разработан специально созданной в 2016 году при поддержке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко временной комиссией СФ по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса.

Работу над законопроектами возглавляла Мизулина. "В ходе этой работы было собрано и обобщено около 1500 законодательных предложений; осуществлен мониторинг состояния семейного законодательства, проанализированы более 280 правовых актов, в том числе более 200 из них нормативные; проведено 18 парламентских слушаний и круглых столов. В работе над законопроектом участвовали все крупнейшие родительские организации России", - говорится в сообщении.

Основной законопроект о поправках в Семейный кодекс содержит 112 поправок в 69 из 170 статей Семейного кодекса, дополняет Семейный кодекс двумя новыми главами, 27 новыми статьями.

Авторами законопроекта также выступили сенаторы, члены Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова, Маргарита Павлова.

Законопроект подготовлен с учетом новых положений Конституции Российской Федерации.

"Не секрет, что современная семья сталкивается со множеством вызовов, угрожающих ее благополучию и целостности. Внесенный сенаторами пакет законопроектов является ответом на ряд таких вызовов, направлен на защиту от угрозы разрушения, прежде всего, семей с несовершеннолетними детьми и тем самым на ее укрепление", - отмечается в сообщении.