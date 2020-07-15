В московские детдома в 2019 году вернули 426 детей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В 2019 году в Москве семьи вернули в детдома 436 детей, сообщила в Мосгордуме уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Потяева. Она сослалась на данные городского департамента труда и соцзащиты.

"Вы представляете, какие это сломанные судьбы? Причем целый ряд детей, которые были возвращены, - не в первый раз", - сказала она.

По ее словам, "в 2018 году таких детей было 119".

Омбудсмен считает, что ситуацию может улучшить совершенствование системы отбора и подготовки потенциальных замещающих родителей и последующее профессиональное сопровождение таких семей.