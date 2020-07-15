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Суд позволил временному совету директоров Petropavlovsk продолжить работу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Временные члены совета директоров Petropavlovsk сохранят свои позиции в соответствии с условиями, определенными судом, сообщил золотодобытчик. Решение суда в целом позволяет совету директоров осуществлять свои полномочия.

В отдельных случаях, таких как назначение новых директоров, заключение определенных соглашений и допэмиссия (кроме связанной с конвертацией бондов-2024), компания должна будет как минимум за 5 дней ставить в известность своего акционера, компанию Everest, следует из решения.

Также суд постановил, что решения совета директоров, включая созыв нового собрания акционеров Petropavlovsk, должны быть одобрены хотя бы двумя из постоянных членов совета, избранных на годовом собрании.

В конце июня состоялось годовое собрание акционеров Petropavlovsk. По итогам голосования основатель Petropavlovsk Павел Масловский, занимавший пост CEO, а также финансовый директор Данила Котляров и еще несколько независимых директоров не прошли в совет. Избраны в совет директоров были всего 4 человека: представитель крупнейшего акционера Petropavlovsk, компании "Южуралзолото" (ЮГК), Максим Харин и независимые Джеймс Кэмерон-младший, Катя Рэй и Шарлотта Филиппс.

До следующего собрания акционеров, которое должно состояться в течение трех месяцев, в совет дополнительно введены 5 временных директоров: Аля Самохвалова (зам Масловского, до следующего собрания акционеров назначена СЕО), а также сооснователь Petropavlovsk Питер Хамбро и в качестве неисполнительных Мартин Смит, Джонни Мартин Смит и Анжелика Филлипс.

Компания Everest, владеющая 7,5% акций Petropavlovsk, оспорила в суде назначение временных членов совета директоров золотодобытчика.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 22% является "Южуралзолото", которое контролирует семья Константина Струкова.

Petropavlovsk Павел Масловский Южуралзолото Данила Котляров Аля Самохвалова Everest

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