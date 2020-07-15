Рубль подорожал к бивалютной корзине на растущих котировках нефти

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне подрастающих цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 70,73-70,81 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс снизился на 7,75 копейки до 70,79 рубля за доллар. Евро подешевел на 3,5 копейки, до 80,72 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 5,92 копейки к уровню закрытия вторника, до 75,25 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,0 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,2 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка повышается к доллару и евро на старте торгов на фоне подрастающей нефти. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться после роста накануне. Трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

В то же время участники рынка находятся в ожидании развития событий относительно вновь усилившихся противоречий между США и Китаем. ПрезидентДональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения. Он также сообщил журналистам, что подписал закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. "Сегодня я подписал закон и указ, нацеленные на то, чтобы Китай нес ответственность за притеснения в Гонконге", - заявил он.

По его словам, кроме закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к отмене торговых преференций и прекращению передачи туда американских технологий.

Ранее обе палаты Конгресса одобрили закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга. В США считают, что этот закон нарушает особый статус Гонконга и лишает его жителей ряда свобод.

В заявлении МИД КНР, распространенном в среду, говорится, что подход США к политике Китая в отношении Гонконга является нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела Китая.

В нем отмечается, что подписанный президентом США "Закон об автономии Гонконга" "нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая".

Тем временем, США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. По данным Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,5 млн случаев заражения, причем почти 140 000 заболевших скончались.

Не менее 27 штатов приостановили возобновление экономической деятельности или вновь ввели отмененные ранее ограничения. В Калифорнии запретили работу ресторанов, баров, кинотеатров, семейных развлекательных центров. В Нью-Мексико также введены ограничения на посещение ресторанов, заведения разрешено заполнять не более чем на 50%.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард назвал пандемию коронавируса "более устойчивой" угрозой для экономики США, чем изначально предполагалось, отметив, что повсеместное ношение медицинских масок позволит избежать возможного экономического спада.

В то же время он заявил о перспективах уверенного экономического восстановления и значительного снижения уровня безработицы в ближайшие полгода. "Если те, кто определяет себя как "временно уволенные", просто вернутся на работу в ближайшие шесть месяцев, и больше ничего не изменится, официальный уровень безработицы упадет до 4,5%", - сказал он.

Член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард, в свою очередь, предупредила, что экономическое восстановление, вероятно, "будет некоторое время сталкиваться со сдерживающими факторами" и потребует дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул, что "мы находимся в кризисе, который одновременно крайне тяжелый и долговременный".

На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза 17 июля.

Инвесторы не ожидают изменения ключевой ставки ЕЦБ и объема выкупа активов, пишет Trading Economics. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе заявила, что регулятор не планирует вводить новые стимулы.

Сентябрьские фьючерсы на Brent к 10:01 по Москве дорожали в Лондоне на 0,51% - до $43,12 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,55%, до $40,51 за баррель.

Во вторник ОПЕК в ежемесячном отчете сообщила, что прогноз спроса на нефть в 2020 году повышен на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 90,7 млн б/с, что означает падение на 8,9 млн б/с по сравнению с 2019 годом. По оценкам картеля, спрос на нефть в 2021 году вырастет до 97,7 млн б/с.

Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 июля, сократились на 8,3 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 548 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,1 млн баррелей.