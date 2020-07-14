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ОПЕК в июне исполнил сделку ОПЕК+ на 93% без учета допсокращений

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в июне снизили добычу нефти по сравнению с маем на 1,893 млн баррелей в сутки - до 22,27 млн б/с, при этом не участвующая в сделке Венесуэла сократила добычу еще на 200 тысяч б/с - до 356 тысяч б/с, говорится в отчете картеля.

Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+ снизили добычу на 1,7 млн б/с по сравнению маем - до 19,9 млн б/с. При этом относительно референтного уровня по сделке (добыча в октябре 2018 года) снижение составило 6,8 млн б/с, исполнение составило 112%.

Однако если исключить добровольные сокращения добычи в июне со стороны Саудовской Аравии (1 млн б/с), Кувейта (80 тыс. б/с) и ОАЭ (100 тыс. б/с), то сокращение в рамках сделки составило 5,6 млн б/с, то есть исполнение - 93%.

Согласно расчетам, Ирак существенно улучшил исполнение сделки в июне - до 88% по сравнению с 46% в мае, Нигерия - с 57% до 78%. Такое существенное нарушение обязательств в первый месяц сделки чуть не поставило ее под угрозу. Саудовская Аравия настояла на том, чтобы страны, не выполнившие свои обязательства, компенсировали их в период с июля по сентябрь.

Таким образом, накопленные неисполненные обязательства Ирака за два месяца составляют уже почти 700 тыс. б/с, Нигерии - 270 тыс. б/с, Габона - 110 тыс. б/с, Анголы - 140 тыс. б/с, Конго - 80 тыс. б/с. В целом по пяти странам - почти 1,3 млн б/с.

ОПЕК ОПЕК+ нефть

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