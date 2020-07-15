В Шадринске 53 человека отравились шаурмой
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Шадринске число отравившихся шаурмой выросло до 53, сообщила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора Курганской области Светлана Химко. Днем ранее сообщалось о 28 пострадавших.
Госпитализированы 17 человек.
Считается, что все они отравились, купив шаурму в одном из павильонов общепита.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверяют это учреждение.
Кроме того, в связи с произошедшим проверку организовали прокуратура Курганской области и региональное управление СКР.