По факту массового отравления шаурмой под Курганом возбудили уголовное дело

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей в одном из павильонов общепита Шадринска (Курганская область), сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, после употребления в пищу шаурмы и хот-догов, купленных в одном из павильонов, за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления обратилось 53 человека, 17 из них госпитализированы.

Ранее сообщалось, что по факту массового отравления людей сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят проверку предприятия общепита.

Кроме того, в связи с произошедшим проверку организовали прокуратура Курганской области и региональное следственное управление СКР.