Жителя Татарстана заподозрили в изнасиловании семилетней девочки

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Азнакаево. Мужчину подозревают в изнасиловании ребенка.

По версии следствия, 7 июля нетрезвый рабочий делал ремонт в квартире одного из домов в Азнакаево. В какой-то момент в подъезде он увидел 7-летнюю девочку, затащил ее в квартиру и надругался. После этого мужчина пообещал подарить ребенку мобильный телефон и скрылся. В тот же день девочка была доставлена в больницу.

Мужчину задержали, причастность к преступлению он признал полностью. Судом он помещен под стражу.