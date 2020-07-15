Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

В Новгороде арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки в реабилитационном центре

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд арестовал обвиняемого в изнасиловании девочки в детском реабилитационном центре, сообщила в среду пресс-служба суда.

"По ходатайству следствия суд до 6 сентября заключил под стражу 53-летнего жителя Великого Новгорода, обвиняемого по пункту "а" часть 3 статьи 131 УК (изнасилование несовершеннолетней)", - сказал собеседник.

При принятии решения суд учел, что этот новгородец ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение насилия в отношении малолетних.

Решение районного суда в силу не вступило. Оно может быть обжаловано в областном суде, добавили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый совершил изнасилование 14-летней воспитанницы Новгородского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Подросток". Сотрудники СК считают, что это произошло с ведома руководителя "Подростка".

В отношении бывшего директора центра возбуждено дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий). Проверяется информация о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанниц центра. Обвиняемый в изнасиловании заявил о желании сотрудничать со следствием.

Великий Новгород

Новости по теме

Новости
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент

Соколов заявил, что до убийства аспирантки его довел научный оппонент
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор оценил уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ в 26%

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Губернатор Фургал рассказал ОНК, что от него требовали подать в отставку

Губернатор Фургал рассказал ОНК, что от него требовали подать в отставку
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сторонники арестованного губернатора Фургала снова вышли на улицы Хабаровска

Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет

Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Новой возможной датой проведения "Бессмертного полка" назвали сентябрь

Новой возможной датой проведения "Бессмертного полка" назвали сентябрь
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');