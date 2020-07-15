В Новгороде арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки в реабилитационном центре

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд арестовал обвиняемого в изнасиловании девочки в детском реабилитационном центре, сообщила в среду пресс-служба суда.

"По ходатайству следствия суд до 6 сентября заключил под стражу 53-летнего жителя Великого Новгорода, обвиняемого по пункту "а" часть 3 статьи 131 УК (изнасилование несовершеннолетней)", - сказал собеседник.

При принятии решения суд учел, что этот новгородец ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение насилия в отношении малолетних.

Решение районного суда в силу не вступило. Оно может быть обжаловано в областном суде, добавили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый совершил изнасилование 14-летней воспитанницы Новгородского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Подросток". Сотрудники СК считают, что это произошло с ведома руководителя "Подростка".

В отношении бывшего директора центра возбуждено дело по пункту "в" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий). Проверяется информация о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанниц центра. Обвиняемый в изнасиловании заявил о желании сотрудничать со следствием.