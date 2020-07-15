Минтранс заявил о планах пустить на трассы беспилотники без водителей к 2024 году

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ разработал план поэтапного запуска к 2024 году автомобилей-беспилотников без присутствия оператора в салоне на дороги общего пользования, но проблему отсутствия нормативной базы для этого пока не решил.

Как сообщает пресс-служба министерства, на текущий момент "фактически пройден важный первый этап технологической зрелости и готовности высокоавтоматизированного транспорта". Об этом, отмечает ведомство, заявил в среду заместитель министра транспорта РФ Алексей Семёнов на онлайн-конференции по беспилотным автомобилям.

"Сейчас мы переходим ко второму этапу - практическому внедрению, массовому использованию этих технологий. Здесь мы сталкиваемся с одним из наиболее серьезных препятствий для полноценного и безопасного внедрения беспилотного транспорта - отсутствием необходимой и достаточной нормативной правовой базы", - отметил он в ходе конференции.

План внедрения беспилотных автомобилей разработан на основе предложений Минэкономразвития, МВД, а также "Яндекса", "Сбербанка", "КамАЗа", "ГАЗа", "Газпром нефти" и ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) совместно с ФАУ "РосдорНИИ" и институтом НАМИ.

Он предполагает, в частности, мероприятия по разработке нормативной правовой и нормативно-технической базы. "Комплекс мероприятий проходит сейчас межведомственное согласование для дальнейшего направления в правительство РФ", - говорится в пресс-релизе Минтранса.

Ведомство также отмечает, что глава ассоциации ЦТЛ и по совместительству гендиректор оператора госсистемы взимания платы с большегрузов "Платон" (ООО "РТ-Инвест Транспортные системы", РТИТС) Антон Замков в ходе конференции предложил поставить на поток поиск инновационных технологических решений для реального ускорения массового внедрения беспилотников, их коммерческого использования, решения проблемных вопросов в части нормативного регулирования и распределения ответственности, а также реализации других проектов в области цифровой трансформации логистики.

"Мы выходим с инициативой предоставления всем федеральным органам исполнительной власти прямого права организации технологических конкурсов, разработки соответствующего федерального закона. И предлагаем, чтобы Минтранс выступил пилотным ведомством. Эта идея родилась в ходе анализа лучшего мирового опыта и получила поддержку экспертного отраслевого сообщества. Такая новация станет очень правильным дополнением к регуляторной гильотине и регулятивным песочницам", - приводит пресс-служба Минтранса слова Замкова.