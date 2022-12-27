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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

ММК начал испытания беспилотного "КАМАЗа"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) начал испытания автомобиля "КАМА3", оснащенного системой автономного управления, сообщила пресс-служба ММК.

"Грузовая модель "КАМАЗ-43118" отрабатывает технологический маршрут перевозки огнеупоров со складов управления подготовки производств на строительную площадку коксовой батареи №12", - говорится в сообщении.

Автомобиль грузоподъемностью 10 тонн использует для ориентации в пространстве датчики, камеры и радары, а также данные навигационной системы и заложенные в программу инструкции. Во время испытаний все действия автомобиля-робота контролирует оператор, который сидит на пассажирском месте. Беспилотник оборудован системой ограничения скорости и адаптивным круиз-контролем, может считывать информацию с дорожных знаков и проезжать перекрёстки, не создавая помех для других участников движения, а на железнодорожных переездах автомобиль распознаёт запрещающий сигнал светофора и останавливается, чтобы пропустить поезд.

"Беспилотники смогут работать в особенно тяжелых условиях, на рутинных маршрутах или в ночные смены. Кроме того они позволят решить проблему нехватки кадров. Думаю, что по мере дальнейшего развития производственных процессов использование таких транспортных средств на определенных участках станет обязательным", - сообщил через пресс-службу директор ООО "Автотранспортное управление" (входит в группу ММК) Виктор Шишкин.

По его словам, в перспективе планируется тестирование на производственной площадке Магнитогорского метизно-калибровочного завода "ММК-Метиз" автомобилей завода "Урал", оснащенных автономной системой управления.

ММК - один из крупнейших в России производителей металлопродукции.

КАМАЗ ММК Урал Виктор Шишкин
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