В Думе предложили штрафовать на 15 млн руб. за отказ удалять из интернета запрещенную информацию

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму в четверг внесен законопроект, предусматривающий серьезные штрафные санкции за не предпринятые провайдерами и владельцами сайтов меры по ограничению доступа и удалению информации, распространение которой в РФ запрещено; согласно законопроекту, штрафы за такие нарушения могут доходить до 15 млн рублей.

Соответствующая инициатива (989758-7) размещена в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ. Авторами выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Так, непринятие провайдером хостинга мер по ограничению доступа к информации, сайту с запрещенной информацией влечет административный штраф для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юридических лиц - от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Аналогичные размеры штрафов предусмотрены и для владельцев сайтов и информационных ресурсов в интернете за неудаление противоправной информации.

Повторное совершение указанных правонарушений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех миллионов до восьми миллионов рублей.

Штрафы повышаются для провайдеров и владельцев сайтов и информационных ресурсов в интернете, которые не ограничили доступ или не удалили информацию с призывами к экстремистской деятельности, материалы с "порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера,

Также должна быть удалена информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, "новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений".

Если такая информация не была удалена из Сети, то это влечет административный штраф для граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей; для юридических лиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей.

Повторное совершение этих административных правонарушений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; на должностных лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от восьми миллионов до 15 миллионов рублей.

Зачем нужен этот закон - пояснение авторов

В пояснительной записке авторы отмечают, что в настоящее время какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований закона для вышеперечисленных физических и юридических лиц не установлено, "что порождает правовую неопределенность и создает условия, способствующие нарушению законодательства".

Они приводят статистику Роскомнадзора, согласно которой по состоянию на апрель 2020 года выявлено порядка 20 тыс. фактов неудаления запрещенной к распространению информации.

В документе отмечается, что из представленной ведомством статистики следует, что зачастую требования законодательства нарушаются крупными интернет-ресурсами, зарегистрированными за пределами РФ. Так, с YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страницы URL с запрещенной информацией, с Twitter - 1 462 URL, с Instagram - 1 435 URL, с Facebook - 362 URL.

Предлагаемый законопроект устраняет имеющийся правовой пробел и будет способствовать соблюдению требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации со стороны провайдеров хостинга, владельцев сайтов и владельцев информационных ресурсов в интернете, говорится в пояснительной записке.