В Думе заявили, что штрафы до 15 млн руб. заставят YouTube и Facebook следить за контентом в РФ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Внесенный в Госдуму законопроект о высоких штрафах для провайдеров и владельцев ресурсов в интернете дополнит функции Роскомнадзора по борьбе с запрещенным контентом, заявил автор инициативы, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Понятно, что иностранцы (иностранные ресурсы, например, YouTube или Facebook - ИФ) в этом плане лидируют, и мы этим инструментом как раз-таки хотим, чтобы они уделили больше внимания чистоте своего контента на правовом пространстве Российской Федерации", - сказал Боярский в четверг "Интерфаксу", комментируя законопроект.

Вместе с тем, "речь не идет исключительно об иностранных ресурсах", отметил он, так как "были прецеденты, когда и наши социальные сети реагировали не столь оперативно, как хотелось бы, на удаление запрещенного на территории РФ контента".

Предлагаемый фискальный инструмент - это недостающая часть конструкции, которая призвана обеспечивать чистоту и безопасность информационного пространства, считает он. "Самое главное , что появляется инструмент в виде штрафов достаточно внушительных и серьезных, который будет дополнять функции Роскомнадзора, который и пытается удалять запрещенный контент", - сказал Боярский.

Законопроект по борьбе с запрещенной информацией в Сети

В Госдуму в четверг внесен законопроект, предусматривающий серьезные штрафные санкции за непредпринятые провайдерами и владельцами сайтов меры по ограничению доступа и удалению информации, распространение которой в России запрещено.

Законопроект предусматривает штрафы для провайдеров и владельцев ресурсов в интернете за непринятие провайдером хостинга мер по ограничению доступа к запрещенной информации и за ее неудаление: для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; юридических лиц - от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Повторное совершение указанных административных правонарушений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч рублей; на юридических лиц - от четырех миллионов до восьми миллионов рублей.

Штрафы повышаются для провайдеров и владельцев сайтов и ресурсов в интернете, которые не удалили информацию с призывами к экстремизму, детскую порнографию, информацию об изготовлении или продаже наркотиков.

Подобное влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей; на юридических лиц - от трех миллионов до восьми миллионов рублей.

Повторное совершение этих административных правонарушений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей; на должностных лиц - от 800 тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от восьми миллионов до 15 миллионов рублей.