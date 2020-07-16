Кремлю неизвестно о воющих в Ливии организованных группах россиян

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не знают о каких-либо организованных группах россиян, воюющих в Ливии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Одновременно Песков подчеркнул, что "российские военные никоим образом не принимают участие в Ливии ни в каких процессах".

Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что так называемая ЧВК "Вагнера" поставляет мины в Ливию, и спросили, знают ли об этом в Кремле.

"Мы не располагаем какой-либо информацией на этот счет", - ответил Песков.

Накануне в Африканском командовании ВС США заявили, что воюющие на стороне сил Халифы Хафтара бойцы ЧВК "Вагнер" нарушили эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию, привезя и установив в этой стране противопехотные мины и самодельные взрывные устройства.