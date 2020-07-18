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Париж, Рим и Берлин готовы обсудить санкции за нарушение оружейного эмбарго в Ливии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джузеппе Конте заявили, что готовы рассмотреть возможность санкций за нарушение оружейного эмбарго в Ливии.

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"Мы готовы рассмотреть возможное введение санкций, если будут нарушения эмбарго на воде, земле или в воздухе. Мы поддерживаем предложения, которые на этот счет сделают высокий представитель и вице-председатель Еврокомиссии", - сказано в совместном заявлении лидеров трех стран, в субботу опубликованном на сайте правительства ФРГ. Консультации лидеров прошли "на полях" саммита ЕС в Брюсселе.

В заявлении сказано, что подписанты призывают все стороны конфликта к сдержанности. Иностранных действующих лиц авторы заявления призывают к соблюдению оружейного эмбарго.

Меркель, Макрон и Конте поддерживают усилия ООН по преодолению конфликта в рамках комитета "5 плюс 5" и просят генсека ООН назначить спецуполномоченного в регионе.

"Мы напоминаем всем ливийским и международным силам о том, что переговорное политическое решение кризиса в Ливии должно быть всеобъемлющим и должно опираться на итоги берлинской конференции по Ливии. Также мы напоминаем о том, что необходимо немедленное прекращение нефтяной блокады, честное и прозрачное распределение нефтяных ресурсов на пользу всех граждан Ливии", - указано в коммюнике.

Ранее в Африканском командовании ВС США заявили, что воюющие на стороне сил Халифы Хафтара бойцы ЧВК "Вагнер" нарушили эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию, привезя и установив в этой стране противопехотные мины и самодельные взрывные устройства. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не знают о каких-либо организованных группах россиян, воюющих в Ливии.

В Ливии установилось двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который пытался взять штурмом столицу страны Триполи с апреля 2019 года, однако не преуспел в этом.

В Африканском командовании неоднократно критиковали роль РФ в ливийском конфликте. К примеру, в конце мая заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд утверждал, что Россия якобы перебрасывала боевую авиацию в Ливию, что подготовить себе плацдарм в этой стране.

Германия Ангела Меркель Франция Эммануэль Макрон Италия Джузеппе Конте Ливия

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