СП Сбербанка и Cognitive Technologies запустило первый беспилотный комбайн в Ростовской области

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Аграрии Ростовской области начали использование роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанных компанией Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies). Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии демонстрации техники в четверг.

Система автономного управления сельскохозяйственной техникой – зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем – Cognitive Agro Pilot позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику. Использование системы позволяет снизить себестоимость зерна на 3-5% и до 2 раз сократить его потери при уборке.

"Система совершенна. Она достаточно проста, сбои бывают уже достаточно редко. Она еще требует присутствия в кабине комбайнера, но, конечно, просто доставляет удовольствие. 40% экономии урожая, более точный сбор и окупаемость максимум два сезона, а в большинстве случаев в течение одного сезона. Это, конечно, радикальное облегчение труда", - сказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в регионе активно внедряются инновации в сельскохозяйственные бизнес-процессы.

"Это возможность за значительно меньший промежуток времени убрать больше площади. Это принципиально новый шаг для Ростовской области, он востребован. У нас крупнейшее поле России, у нас сегодня свыше 3,3 млн га. Для нас эта техника – обновленная, роботизированная, с применением новых систем – очень актуальна", - сказал Голубев.

Система анализирует поступающие с одной видеокамеры изображения и с помощью модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети глубокого обучения определяет типы и положения объектов по ходу движения, передавая необходимые команды для выполнения маневров.

Захват кромки при управлении Cognitive Agro Pilot составляет не более 20 см, при этом не допускаются излишние проходы и потеря топлива. Система способна обнаруживать и отслеживать положение кромки скошенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник), обнаруживать зону окончания поля, препятствия, технику и людей. Кроме того, система может быть переустановлена с одного вида техники на другой.

Как сообщалось, компания Cognitive Pilot рассчитывает на установку своей системы автономного управления Cognitive Agro Pilot на приблизительно 10 тыс. комбайнах в РФ.

Продвижением Cognitive Agro Pilot займется российско-германский агрохолдинг "Эконива" (является также представителем производителя сельскохозяйственной техники John Deere в РФ). По условиям подписанного компаниями трехлетнего соглашения, "Эконива" будет выполнять работы по установке, наладке, техническому обслуживанию и инженерному сопровождению Cognitive Agro Pilot в 35 регионах России.

В течение последних 5 лет Cognitive Pilot инвестировала около $4,5 млн в создание базы данных изображений для обучения нейронных сетей беспилотной сельхозтехники Cognitive Agro Dataset и в организацию полигона для тестирования такой техники.

Ранее Cognitive Pilot заключала прямые контракты на установку Cognitive Agro Pilot на технике того или иного заказчика. Так, например, в этом году компания заключила контракт на 130 млн рублей с агрохолдингом "Русагро" на оснащение 242 комбайнов предприятия своей системой автономного управления.

Cognitive Pilot была создана в конце 2019 года Сognitive Technologies и Сбербанком. Банк получил 30% акций компании, а 70% акций принадлежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies.

Cognitive Pilot занимается развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами.

Ранее работы по направлению беспилотного транспорта велись в самой Cognitive Technologies, которая к середине 2019 года заключила с зарубежными автопроизводителями контракты на поставку систем автономного управления для автомобилей. При этом объем инвестиций в направление систем автономного вождения с 2011 года компания оценивала приблизительно в $20 млн.