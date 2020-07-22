"Ростсельмаш" начнет производство беспилотных комбайнов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Компания "Ростсельмаш" планирует в 2021 году начать выпускать беспилотные комбайны, сообщил "Интерфаксу" руководитель проекта инновационных технологий компании Олег Александров.

В настоящее время первый беспилотный комбайн проходит испытания на полях в Октябрьском районе Ростовской области.

"Цель и задача испытаний - добиться стабильной работы систем, тем самым повышая производительность комбайна. Испытания одних систем будут завершены в октябре, других - в ноябре. Единого срока нет, но в любом случае в 2021 году мы предложим нашим покупателям приобретать эти системы", - сказал Александров.

Комбайн, который сейчас проходит испытания, оснащен комплексом новых технологий, в их числе система автовождения, система машинного зрения (благодаря которой комбайн замечает препятствия и останавливается перед ними). Кроме того, комбайн оснащен системой картирования урожайности, что позволяет обеспечивать замер намолота в каждой точке поля и создание карт урожайности и влажности, автонастройками для выстраивания наиболее эффективной схемы-маршрута передвижения в поле, системами очистки зерна.

По данным пресс-службы "Ростсельмаша", создание беспилотного комбайна является частью проекта "Автономная ферма", который направлен на массовое использование беспилотных технологий и высокоточной навигации в сельском хозяйстве.

Группа "Ростсельмаш" включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем Константина Бабкина и его бизнес-партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса.