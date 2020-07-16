НИИ гриппа призвал сделать прививку к новому сезону, так как старые вакцины уже неэффективны

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вакцины от гриппа полностью поменялись в новом сезоне, старые не защитят от новых штаммов, сообщила заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко на пресс-конференции в четверг.

"Вакцины, которыми нам будет предложено пользоваться в новом сезоне, поменялись полностью. Это достаточно редкое событие, когда все элементы в вакцине меняются одновременно, но именно в этом эпидсезоне это произошло. И в этой связи критически важно обратить внимание на вакцинацию гриппа в этом сезоне как в группах риска, так и среди всего населения", - подчеркнула она.

"Стоит понимать, что вакцины, которые были ранее, не защищают от штаммов, которые мы ожидаем. И это очень важно в связи с тем, что, помимо циркуляции традиционных возбудителей, у нас будет циркулировать новый коронавирус", - добавила Даниленко.

Трехвалентные вакцины наиболее распространены в мире и защищают от трех вирусов гриппа: двух штаммов А и одного В. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, новая вакцина содержит три обновленных компонента.

"Если иногда вакцины меняются по одному или двум компонентам, у людей возникает ощущение, что не нужно вакцинироваться перед новым сезоном. Сейчас нужно это сделать обязательно: вакцина поменялась целиком, и достаточно сложно предугадать, какие штаммы будут доминировать", - сказала Даниленко.

И.о. директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов отметил, что наиболее эффективно делать прививку в сентябре-октябре, перед сезонным подъемом заболеваемости.