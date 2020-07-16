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Сотрудницу детского приюта уволили и будут судить за издевательства над детьми

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение по делу бывшей воспитательницы младшей группы детского приюта. Ее будут судить за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и жестокое обращение с воспитанниками, сообщило республиканское надзорное ведомство.

В середине мая 22-летяня Адиля Нуруллина выложила в инстаграм запись, на которой она ругает девочку, та поспешно прячется под стол, воспитательница с матом объясняет ей, что она никому не нужна.

По версии следствия, в мае 2020 года, обвиняемая потребовала от одного воспитанника ударить трехлетнего ребенка. К кроме того, она заклеила 9-летней девочке рот скотчем, выражалась нецензурной бранью и ударила ее линейкой по рукам, говорится в пресс-релизе. Все происходящее она сняла на камеру своего мобильного телефона и выложила в инастагрм.

Нуруллина отвергает предъявленное ей обвинение по статье 156 УК.

После публикации видео с детьми ее привлекли к административной ответственности по ст. 13.14 КоАП (разглашение информации с ограниченным доступом), а ее руководителя - по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

По прокурорскому представлению трудовой договор с Нуруллиной расторгли за совершение аморального проступка, директор приюта уволился по собственному желанию, еще пять сотрудников детского учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности, а детям была оказана психологическая помощь, отчитались в прокуратуре.

Уголовное дело Нуруллиной рассмотрит Калининский суд Уфы.

Башкирия Уфа Калининский суд Адиля Нуруллина коронавирус

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