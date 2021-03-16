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Бывшую воспитательницу приговорили к исправительным работам за жестокость

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Суд приговорил 35-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре к исправительным работам за жестокость к ребенку в детском садике, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Это бывшая младшая воспитательница детского садика. Как сообщали местные СМИ, она побила девочку, которая не хотела есть, и насильно ее накормила.

Женщина признана виновной по статье 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением). Суд назначил ей полгода работ с вычетом в доход государства 5% заработка.

Уголовное дело на подсудимую возбудили по результатам прокурорской проверки.

Инцидент в младшей группе в детском саду №42 произошел 18 ноября 2020 года. Его видеозапись попала в соцсети. На ней видно, как воспитательница или нянечка подходит к девочке, сидящей за столом, шлепает ее рукой по лицу или по руке, поднимает ее голову и быстро засовывает ей в рот несколько ложек еды.

Заведующая садиком Елизавета Романова потом сказала "АиФ-Дальинформ", что после выхода видеоролика эту сотрудницу сразу же уволили. "ДВ-Новости" сообщали, что садик и заведующую оштрафовали в общей сложности на 60 000 рублей за нарушения прав обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП).

Прокуратура Хабаровского края Комсомольск-на-Амуре

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