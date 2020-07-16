Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:42Заразились
на 16.07В России 752 797+6 428В мире 13 554 477+230 947

Температура в Екатеринбурге побила рекорд 80-летней давности

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Температурный рекорд в плюс 39,1 градуса был установлен в Екатеринбурге в четверг, сообщили "Интерфаксу" в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На данный момент мы зафиксировали плюс 39,1 градуса. Последний максимум 16 июля был зафиксирован в 1940 году - тогда было плюс 35,2 градуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее в течение дня при замерах температуры электронным устройством фиксировался максимум в плюс 39 градусов, однако к пяти вечера этот показатель увеличился на 0,1 градуса.

Сотрудник управления также отметил, что самые жаркие дни на Урале традиционно приходятся на июль. Так, в среду в Екатеринбурге был побит рекорд 1931 года - электроника зафиксировала температуру плюс 37,7 градуса (против 37,5 89-летней давности).

С прошлой недели на Урал пришла аномальная жара. По данным синоптиков, среднесуточная температура в ряде уральских регионов, в том числе в Свердловской области, поднимается выше климатической нормы на 7 градусов и более.

По данным синоптиков, жаркая погода сохранится до 19 июля. Согласно прогнозам, температура станет ниже лишь в воскресенье: она опустится до нормы, то есть до плюс 20-25 градусов днем, также в области пройдут грозовые дожди.

Екатеринбург

Новости
Протесты в Москве

В Москве 62 человека привлечены к ответственности за акцию 15 июля

Для россиян, работающих на "удаленке", введут график взаимодействия

Для россиян, работающих на "удаленке", введут график взаимодействия

Шествие "Бессмертного полка" перенесено на неопределенный срок

Шествие "Бессмертного полка" перенесено на неопределенный срок
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд оставил журналиста Сафронова под арестом

Мосгорсуд оставил журналиста Сафронова под арестом

Памфилова допустила перенос единого дня голосования на лето из-за школьников

Памфилова допустила перенос единого дня голосования на лето из-за школьников

НИИ гриппа призвал сделать прививку к новому сезону, так как старые вакцины уже неэффективны

Дело журналиста Ивана Сафронова

Защитникам Сафронова впервые показали материалы, содержащие гостайну

Защитникам Сафронова впервые показали материалы, содержащие гостайну
Пандемия коронавируса

В РФПИ анонсировали появление противокоронавирусного "Авифавира" в аптеках до конца июля

В РФПИ анонсировали появление противокоронавирусного "Авифавира" в аптеках до конца июля

Песков отказался комментировать закон о байкальских вырубках ради ж/д магистралей

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку

Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');