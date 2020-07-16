Температура в Екатеринбурге побила рекорд 80-летней давности

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Температурный рекорд в плюс 39,1 градуса был установлен в Екатеринбурге в четверг, сообщили "Интерфаксу" в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"На данный момент мы зафиксировали плюс 39,1 градуса. Последний максимум 16 июля был зафиксирован в 1940 году - тогда было плюс 35,2 градуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее в течение дня при замерах температуры электронным устройством фиксировался максимум в плюс 39 градусов, однако к пяти вечера этот показатель увеличился на 0,1 градуса.

Сотрудник управления также отметил, что самые жаркие дни на Урале традиционно приходятся на июль. Так, в среду в Екатеринбурге был побит рекорд 1931 года - электроника зафиксировала температуру плюс 37,7 градуса (против 37,5 89-летней давности).

С прошлой недели на Урал пришла аномальная жара. По данным синоптиков, среднесуточная температура в ряде уральских регионов, в том числе в Свердловской области, поднимается выше климатической нормы на 7 градусов и более.

По данным синоптиков, жаркая погода сохранится до 19 июля. Согласно прогнозам, температура станет ниже лишь в воскресенье: она опустится до нормы, то есть до плюс 20-25 градусов днем, также в области пройдут грозовые дожди.