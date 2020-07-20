Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:13Заразились
на 20.07В России 777 486+5 940В мире 14 507 491+218 802

МЧС предупредило москвичей о грозе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Во вторую половину дня в понедельник в Москве возможна гроза, кратковременные дожди, дождь и ветер, сообщили в региональном управлении МЧС.

При порывах скорость ветра может достигать до 15 метров в секунду.

Прогноз действует с 12:30 до полуночи. В МЧС предупредили, что не стоит находиться самим и парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

В понедельник днем в городе будет 20-22 градуса тепла, по области - от 18 до 23, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

В ночь на вторник возможны кратковременные дожди и грозы, в городе будет 13-15 градусов, в Подмосковье - от 10 до 15. Днем 21 июля в Москве обещают 20-22 градуса, по области от 18 до 23.

Такую же погоду синоптики ожидают и в среду.

В четверг, 23 июля, ночью преимущественно без осадков, в Москве 11-13 градусов, по области 8-13. Днем возможен неболшой дождь, в городе будет всего 18-20 градусов, в Московской области - 16-21.

МЧС Гидрометцентр Москва Московская область

Новости по теме

Новости

В "Шереметьево" можно будет пройти тест на COVID-19 за час

В "Шереметьево" можно будет пройти тест на COVID-19 за час

Водитель врезавшегося в московскую остановку автобуса могла перепутать педали

В Люблине автобус врезался в остановку, есть пострадавшие

15 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Движение трамваев у Павелецкого вокзала возобновилось после реконструкции путей

Движение трамваев у Павелецкого вокзала возобновилось после реконструкции путей

В мэрии Москвы заявили об отсутствии проблем с продажей фруктов из Армении

В мэрии Москвы заявили об отсутствии проблем с продажей фруктов из Армении

В Москве прирост случаев COVID-19 за две недели сократился на 13,7%

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

Задержанных у Госдумы ЛГБТ-активистов отпустили из полиции

Задержанных у Госдумы ЛГБТ-активистов отпустили из полиции

Мэр Москвы выразил надежду на то, что День города в сентябре состоится

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');