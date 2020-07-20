МЧС предупредило москвичей о грозе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Во вторую половину дня в понедельник в Москве возможна гроза, кратковременные дожди, дождь и ветер, сообщили в региональном управлении МЧС.

При порывах скорость ветра может достигать до 15 метров в секунду.

Прогноз действует с 12:30 до полуночи. В МЧС предупредили, что не стоит находиться самим и парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

В понедельник днем в городе будет 20-22 градуса тепла, по области - от 18 до 23, говорится в прогнозе Гидрометцентра.

В ночь на вторник возможны кратковременные дожди и грозы, в городе будет 13-15 градусов, в Подмосковье - от 10 до 15. Днем 21 июля в Москве обещают 20-22 градуса, по области от 18 до 23.

Такую же погоду синоптики ожидают и в среду.

В четверг, 23 июля, ночью преимущественно без осадков, в Москве 11-13 градусов, по области 8-13. Днем возможен неболшой дождь, в городе будет всего 18-20 градусов, в Московской области - 16-21.