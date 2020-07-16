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В Роспотребнадзоре заочно поспорили со швейцарским биологом об иммунитете к COVID-19

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре прокомментировали мнение известного швейцарского биолога Беды Штадлера, который утверждает, что у человечества с самого начала был иммунитет к COVID-19, меры против коронавируса были избыточными, а большая часть новых случаев - это реакция COVID-теста на "вирусный мусор", а не на настоящий вирус.

"Высокая частота тяжелых форм, осложнений, огромное число заболевших среди медицинского персонала подтверждает отсутствие у большинства населения иммунитета. Безусловно, иммунный ответ, выработанный после контакта со сходным вирусом-предшественником SARS, может работать против нового варианта, снижая степень, тяжесть и распространенность поражений. Однако нет гарантии, что это действие обеспечит защиту при большом количестве вируса", - сообщила "Интерфаксу" руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, комментируя позицию Штадлера.

Руженцова пояснила, что коронавирусы действительно известны ученым с 60-х годов прошлого века и они действительно вызывают сезонные простуды. Тем не менее, новый коронавирус слишком сильно отличается от своих предшественников: отличия ближайшего "родственника" (вируса SARS) в строении РНК составляют более 20%, и встреча с ним вряд ли поможет преодолеть заражение SARS-CoV-2.

Поэтому аргумент, что другие коронавирусы уже подготовили массовый иммунитет и новый коронавирус встретил отпор, несостоятелен, считает российский эксперт.

Бессимптомное носительство

Отдельно она прокомментировала мнение швейцарского ученого о бессимптомном носительстве. Штадлер предполагает, что "бессимптомных носителей" не существует, а само понятие появилось из-за того, что тесты на COVID-19 якобы не отличают подавленный иммунной системой коронавирус от жизнеспособного. Из этого Штадлер делает вывод, что значительная часть новых случаев коронавируса в мире могут быть следствием наличия в организме "вирусного мусора".

"Абсолютно невозможно согласиться с заявлением Штадлера об отсутствии бессимптомных носителей вируса. Как и для других возбудителей, так и для коронавирусов, носительство - давно доказанный факт", - сказала Руженцова.

О чувствительности тестов на коронавирус

Она подчеркнула, что "чувствительность используемых на сегодняшний день тестов практически приближает к нулю вероятность выявления малого количества частиц разрушенного вируса, не способного к репликации". То есть если тест показал наличие коронавируса, то в организме с большой долей вероятности есть жизнеспособный вирус.

Специалист Роспотребнадзора обратила внимание на то, что даже если в популяции есть клеточный иммунный ответ (за счет Т-клеток), это еще не говорит о надежной защите от коронавируса. Во-первых, иммунитет к сезонным инфекциям может быть неустойчивым (именно поэтому ОРВИ можно заразиться дважды за зиму), и во-вторых, тяжесть течения может зависеть от особенностей организма и количества возбудителя.

"Но наиболее странным - при сохраняющемся числе новых случаев инфекции ежедневно более 200 тысяч и более 5 тысяч летальных исходов - кажется утверждение господина Штадлера о том, что "вирус исчез". Как мы видим, пандемия продолжается", - сказала Руженцова.

Статья Штадлера

Ранее американская Академия медицины за продление жизни (American Academy of Anti-Aging Medicine, A4M) опубликовала на своем портале статью известного биолога и иммунолога, бывшего директора Института иммунологии Университета Берна (Швейцария) Беды Штадлера (Beda M. Stadler) под названием "Коронавирус: почему все были неправы".

В ней ученый высказывает мнение, что на самом деле ситуация с новым коронавирусом преувеличена: человечество встретило инфекцию иммунитетом, выработавшимся после встречи с другими коронавирусами. Статья привлекла внимание мировой прессы, в частности, о ней упоминал Daily Telegraph.

Хроника 09 января – 16 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Татьяна Руженцова Швейцария Беда Штадлер Коронавирус

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