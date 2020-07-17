На строящемся "Лахта-центре" началась забастовка

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - На строящемся комплексе "Лахта-центр" в Петербурге рабочие объявили на стройплощадке забастовку и потребовали дополнительных выплат, сообщил "Интерфаксу" представитель генподрядчика Renaissance Construction.

На стройплощадке "Лахта Центра" бастуют рабочие, на место прибыл консул Узбекистана и ОМОН https://t.co/DJgzPM4LZ9 pic.twitter.com/9Q2OWqKMeL — FlashNord (@flashnord) July 17, 2020

По его словам, они "настаивают на выплатах, выходящих за пределы трудовых договоров", а у компании перед ними нет долгов по зарплате или невыполненных соцобязательств.

"В настоящее время руководство компании при участии консула Узбекистана делает все возможное, чтобы урегулировать ситуацию как можно быстрее", - добавил он.

По разным оценкам, на стройплощадке собралось до 500 человек, они хотят зарплату за апрель и май. Полиция не вмешивается в ситуацию.

"Лахта центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс в Санкт-Петербурге площадью более 13 га, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефть". 87-этажная башня "Лахта Центра" является самым высоким зданием Европы.