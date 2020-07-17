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Сотрудники электротранспортного предприятия в Саратове начали вторую в этом году забастовку

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Саратове работники муниципального электротранспортного предприятия "Саратовгорэлектротранс" (СГЭТ) проводят вторую в 2020 году забастовку, требуя уволить директора и повысить зарплату.

Полтора десятка водителей Кировского троллейбусного депо СГЭТ в пятницу отказались выходить на маршруты. "Они сослались на якобы неисправный транспорт и низкую зарплату", - сообщила пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева.

Мэрия также распространила комментарий депутата городской думы Дмитрия Кудинова, который лично пообщался с руководством и сотрудниками предприятия, а также с представителями альтернативного профсоюзного движения. Кудинов говорит, что "требования у бастующих все те же - повышение зарплаты и возвращение старого руководителя".

"Мы не прекращали заниматься вопросами СГЭТ, но это достаточно сложный процесс, который не решить одномоментно. Предприятие находится в кризисе уже не один год, и мы, депутаты, и администрация города, и региональные власти пытаемся найти выход из сложившейся ситуации", - сказал Кудинов через пресс-службу мэрии.

4 июня водитель Кировского троллейбусного депо Анастасия Оглоблина объявила о создании на предприятии нового независимого профсоюза "Электротранспортник". Старый профсоюз, по словам работников, никакого участия в отстаивании прав трудящихся не принимает.

Новый профсоюз будет добиваться повышения заработной платы, отмены частных маршруток и автобусов, которые дублируют муниципальный электротранспорт и тем самым отнимают его выручку, а также снятия с поста гендиректора предприятия Владимира Прохорова и его заместителей, обещала Оглоблина.

В июне "Электротранспортник" объявил итальянскую забастовку и заявил, что водители не будут выезжать из депо на технически неисправных троллейбусах.
Глава Саратова Михаил Исаев поручил свому заместителю Максиму Сиденко создать рабочую группу по ситуации в СГЭТ, в которую включить депутатов, руководство предприятия, представителей профсоюзной организации, надзорных и контролирующих органов.

Саратов СГЭТ Анастасия Оглоблина Электротранспортник Дмитрий Кудинов Михаил Исаев

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