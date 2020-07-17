В Кремле заявили о разочаровании работой Киева на переговорах по Донбассу

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак испытывает разочарование от результативности работы украинской стороны в рамках переговоров по реализации Минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Россия прикладывает изрядные усилия в плане работы с нашими партнерами и в Берлине, и в Париже, занимается этим сейчас мой коллега Козак. И пока, к сожалению, у него скорее, доминирует разочарование результативностью работы наших украинских коллег", - сказал Песков журналистам в четверг.

По его словам, на "самых различных уровнях" российская сторона выражала обеспокоенность и сожаление тем, что Киев продолжает "не выполнять условия Минских соглашений".

Итоги переговоров в Париже по этому вопросу не реализуются так же, добавил он. Это не приближает к развязке по вопросу урегулирования на Украине и здесь Россия, как одна из стран-гарантов, может только сожалеть, отметил Песков.

"Вместе с тем, конечно, нас существенно настораживают заявления, которые звучат из Киева о том, что минский комплекс мер уже неактуален, что его нужно переделать, заменить каким-то другим, более современным документом, и так далее. Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно нас вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных республик".

"А нам всем хорошо известно, что наши украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов и от общения с ними, что делает просто невозможным выработку нового документа. Поэтому ситуация, действительно, оставляет желать лучшего", - сказал Песков.

Кремль счел недопустимым изменения Минских договоренностей

Пресс-секретарь Владимира Путина также подчеркнул, что в Москве не допускают возможности внесения изменений в Минские договоренности по урегулированию в Донбассе и считают их текст однозначным.

"Мы не занимаемся трактовкой Минских договоренностей, мы их читаем дословно. Там зафиксирована определенная последовательность действий, которая призвана вывести ситуацию к урегулированию. Зафиксированная последовательность действий сформулирована таким образом, что она вообще не допускает возможности трактования", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва согласиться на внесение изменений в текст соглашений.

Он отметил, что Москва и Киев серьезно расходятся во мнениях относительно договоренностей, на Украине соглашения "не читают, а трактуют".

"Здесь не нужно быть крупным экспертом. Достаточно залезть на любой сайт и прочитать, любой человек, который более-менее следит за информацией, увидит, что сделано, а что не сделано, и что кем должно было быть сделано", - подчеркнул пресс-секретарь президента.