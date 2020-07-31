Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:15Заразились
на 31.07В России 839 981+5 482В мире 17 295 538+266 383

Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему привержена Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак также не говорил о прекращении переговоров в этом формате.

"И если это утверждается, то является передергиванием", - добавил Песков.

30 июля украинское издание Strana.ua опубликовало копию письма Козака, направленного советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру. В нем российский чиновник называет бессодержательным один из обсуждаемых документов и говорит, что не намерен больше участвовать в "спектакле". Некоторые СМИ интерпретировали это как решение Козака прекратить участие в нормандском формате .

Источник "Интерфакса" подтвердил, что такое письмо действительно было разослано участникам "нормандской четверки" и в нем критиковалась неэффективность продолжающихся дискуссий, но целью послания было призвать к более эффективным обсуждениям, а не сворачиванию формата.

Песков не видел, что публиковали украинские СМИ. "Если, действительно, было опубликовано письмо моего коллеги Козака, то, наверное, это не самый правильный способ ведения дел в плане очень сложных переговоров по теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - сказал он.

"Россия была, есть и остается приверженной Минским договоренностям, и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования", - заверил пресс-секретарь президента.

В "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины входят Россия, Украина, Германия и Франция.

Дмитрий Песков Дмитрий Козак Украина Франция Германия Ангела Меркель

Новости по теме

Новости

Жену украинского рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве

Жену украинского рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

На депутата Галямину завели уголовное дело по "дадинской статье"

Больше трети россиян одобряют насилие "псевдополицейских" активистов в отношении нарушителей

Пандемия коронавируса

В России коронавирус нашли еще у 5 482 человек

В России коронавирус нашли еще у 5 482 человек

Россиянам посоветовали не бронировать заранее билеты за границу

Россиянам посоветовали не бронировать заранее билеты за границу

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Беглов пообещал изменить поспешный закон о барах-"наливайках"

Беглов пообещал изменить поспешный закон о барах-"наливайках"

Число пострадавших в смертельном ДТП в Крыму выросло до 10

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Дегтярев не будет посещать в СИЗО хабаровского экс-губернатора Фургала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');