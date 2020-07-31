Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему привержена Минским договоренностям по урегулированию в Донбассе, ни о каком сворачивании "нормандского формата" речи не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что замглавы администрации президента Дмитрий Козак также не говорил о прекращении переговоров в этом формате.

"И если это утверждается, то является передергиванием", - добавил Песков.

30 июля украинское издание Strana.ua опубликовало копию письма Козака, направленного советнику канцлера Германии Ангелы Меркель Яну Хеккеру. В нем российский чиновник называет бессодержательным один из обсуждаемых документов и говорит, что не намерен больше участвовать в "спектакле". Некоторые СМИ интерпретировали это как решение Козака прекратить участие в нормандском формате .

Источник "Интерфакса" подтвердил, что такое письмо действительно было разослано участникам "нормандской четверки" и в нем критиковалась неэффективность продолжающихся дискуссий, но целью послания было призвать к более эффективным обсуждениям, а не сворачиванию формата.

Песков не видел, что публиковали украинские СМИ. "Если, действительно, было опубликовано письмо моего коллеги Козака, то, наверное, это не самый правильный способ ведения дел в плане очень сложных переговоров по теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - сказал он.

"Россия была, есть и остается приверженной Минским договоренностям, и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования", - заверил пресс-секретарь президента.

В "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины входят Россия, Украина, Германия и Франция.