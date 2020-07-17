Частный самолет аварийно сел на воду Байкала

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Частный самолет Як-12А совершил аварийную посадку в Шибетском заливе пролива Малое море на Байкале в Ольхонском районе Иркутской области. Об этом сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

По данным спасателей, самолет совершал воздушную экскурсию. У него отказал один двигатель.

"Самолет планировал с высоты 300 м и приводнился в 3 м от берега. На борту самолета находились четыре человека: пилот и три пассажира. Очевидцы доставили пассажиров в фельдшерский пункт поселка Хужир. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пилот потерпевшего крушение самолета находился рядом с машиной в удовлетворительном состоянии.

Спасатели быстро прибыли на место, подцепили самолет тросом и "КамАЗом" вытащили на берег.