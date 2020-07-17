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Депутату-единороссу Козенко вынесли предупреждение из-за некорректной декларации

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов обнаружила, что поданные депутатом от Республики Крым Андреем Козенко ("Единая Россия") сведения о доходах и имуществе за 2016, 2017 и 2018 годы были неполные. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента в пятницу.

Проверка в отношении депутата была инициирована по обращению генерального прокурора РФ Игоря Краснова, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Согласно принятым в 2018 году поправкам в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, Козенко получил лишь предупреждение, так как нарушение с его стороны было зафиксировано впервые.

"Если нарушение совершено впервые – депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности – в комитете или во фракции. И эта информация будет полностью открыта для граждан – размещена на официальном сайте Государственной Думы и в Парламентской газете",- говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В свою очередь председатель комиссии Отари Аршба призвал коллег-депутатов "быть более внимательными при подаче деклараций об имуществе и доходах".

Декларации депутата Козенко за 2016-й, 2017-й и 2018-й годы отличаются только тем, что в последнем у него в документах отсутствует супруга.

В остальном доход задекларирован в районе 4 млн рублей в год, кроме 2016 года, в котором заявлено 2,8 млн рублей.

Кроме того, Козенко во всех декларациях заявляет об использовании внаем на срок полномочий депутата Госдумы квартиры площадью 168,9 квадратных метров и о наличии квартиры площадью 71,8 квадратных метров.

На супругу и на ребёнка все годы, кроме 2018, была также записана квартира в безвозмездном пользовании площадью 55,5 квадратных метров.

В декларациях также указан земельный участок для ведения садоводства 1200 квадратных метров. В 2016 и 2017 годах он записан на супругу, а в 2018 году – на самого Козенко.

Декларации представлены на сайте Думы.

Госдума Андрей Козенко

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