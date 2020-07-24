Медведев поставил "Единой России" задачу на осень

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев указал, что в осеннюю парламентскую сессию партия должна сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в Конституцию. По его словам, вступившие в силу изменения – приоритет в дальнейшей работе партии.

Он заявил, что предвыборная программа "Единой России" должна стать народной. "Я часто провожу встречи с предпринимателями, гражданскими активистами, молодежью, врачебным сообществом. У многих есть конструктивные предложения, которые необходимо прорабатывать, в том числе совместно с органами исполнительной власти, и включать в программу", – цитирует Медведева пресс-служба партии.

Изменения в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, приняты на всенародном голосовании, состоявшемся 1 июля.