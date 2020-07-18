Жириновский заявил, что врио хабаровского губернатора будет назначен в понедельник

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала будет назначен в понедельник, им должен стать представитель ЛДПР, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

"Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ. Осталось подождать два дня, и где-то в понедельник днем мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора. Нам обещали, что это якобы будет представитель ЛДПР, другие вроде пока не рассматриваются", - сказал Жириновский в субботу в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Депутат добавил, что все еще не знает имени нового врио главы Хабаровского края. По словам Жириновского, в случае вынесения Фургалу оправдательного приговора ЛДПР будет добиваться его возвращения на должность губернатора.

Ранее пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме сообщила, что Жириновский предложил трех кандидатов от своей партии на пост врио губернатора Хабаровского края: председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, главу комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата от Приморского края Андрея Андрейченко.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

9 июля губернатор был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву, он отправлен под арест. Фургалу предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и организации убийств. Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

С 11 июля в Хабаровске проходят многотысячные акции в поддержку Фургала.