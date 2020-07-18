Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:03Заразились
на 18.07В России 765 437+6 234В мире 14 055 299+250 003

Жириновский заявил, что врио хабаровского губернатора будет назначен в понедельник

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала будет назначен в понедельник, им должен стать представитель ЛДПР, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

"Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ. Осталось подождать два дня, и где-то в понедельник днем мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора. Нам обещали, что это якобы будет представитель ЛДПР, другие вроде пока не рассматриваются", - сказал Жириновский в субботу в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Депутат добавил, что все еще не знает имени нового врио главы Хабаровского края. По словам Жириновского, в случае вынесения Фургалу оправдательного приговора ЛДПР будет добиваться его возвращения на должность губернатора.

Ранее пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме сообщила, что Жириновский предложил трех кандидатов от своей партии на пост врио губернатора Хабаровского края: председателя думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, главу комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата от Приморского края Андрея Андрейченко.

Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре 2018 года.

9 июля губернатор был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву, он отправлен под арест. Фургалу предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и организации убийств. Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.

С 11 июля в Хабаровске проходят многотысячные акции в поддержку Фургала.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

14
ХабаровскПлощадь Борцов за власть советов. Владивосток.ХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокВладивосток.
Хабаровск
Хроника 09 – 18 июля 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Владимир Жириновский Сергей Фургал Хабаровский край

Новости

Что произошло за день: суббота, 18 июля

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске возобновился митинг в поддержку Фургала

На Байкале локализовали разлив топлива из поврежденного штормом судна

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Власти Хабаровска насчитали до 10 тыс. человек на митинге в поддержку Фургала

Пандемия коронавируса

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В России отмечен самый низкий за 2,5 месяца суточный прирост случаев COVID-19

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Обвиняемого во взятке сотрудника НИИ метрологии отправили под домашний арест

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');