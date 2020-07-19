Сторонники Фургала в Хабаровске начали собираться на новую акцию

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в воскресенье вечером по местному времени вновь пришли на площадь имени Ленина в Хабаровске, где с 11 июля проходят стихийные митинги, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Днем хабаровчане уже собирались на площади, но из-за жаркой погоды отказались от шествия по центральным улицам и через непродолжительное время разошлись.

На площади по-прежнему дежурят сотрудники полиции. Пока участники митинга не скандируют никаких лозунгов, общаются между собой.

Как сообщалось, самые массовые акции в поддержку Фургала прошли в Хабаровске 11 и 17 июля, в которых, по данным полиции и мэрии, приняли участие от 10 тыс. до 12 тыс. человек.

В субботу и воскресенье жителей Хабаровска поддержали жители Владивостока, которые также провели несанкционированную акцию.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября. Губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах.

Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к инкриминируемым деяниям.