Минобороны заявил о выявленных у добровольцев антителах к COVID-19 после вакцинации

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны РФ во взаимодействии с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, сообщил начальник 48 ЦНИИ войск РХБЗ, доктор биологических наук, полковник Сергей Борисевич.

"Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя, группа добровольцев в составе 20 человек. Ученым еще предстоит огромный пласт аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов, государственная регистрация вакцинного препарата. Но уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены необходимые антитела к коронавирусу, а компоненты вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком", - сказал Борисевич в интервью газете "Красная звезда".

"Запатентованные изобретения, научные достижения и опыт сотрудников 48 ЦНИИ войск РХБ защиты Вооруженных Сил РФ помогли значительно сократить сроки совместной с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи доклинической оценки безопасности и эффективности вакцины от COVID-19", - отметил он.

По словам профессора, "в ходе доклинических испытаний вакцины использовалась разработанная в 48 ЦНИИ методология количественной оценки возбудителя, а также лабораторная модель, позволяющая воспроизводить протекание тяжелого острого респираторного заболевания (SARS-CoV) для оценки защитной эффективности лекарственных средств".

"Оценка безопасности, иммуногенности и защитной эффективности вакцины от коронавируса была проведена на базе 48 ЦНИИ. В доклинических испытаниях вакцины было задействовано большое количество крупных и мелких животных", - отметил он.

"Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации", - подчеркнул Борисевич.