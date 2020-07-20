Сеченовский университет выписал вторую группу добровольцев после вакцинации от COVID-19

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Сеченовском университете выписали вторую группу добровольцев после вакцинации против коронавируса.

"Сегодня выписывается группа добровольцев, которые получали вакцину двукратно для повышения иммунного ответа", - сказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского Университета Вадим Тарасов на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что добровольцы перенесли введение вакцины от COVID-19 "хорошо, у двух только была головная боль и небольшое повышение температуры, все в порядке после введения вакцины".

По словам Тарасова, в настоящее время идет обработка данных, они будут переданы в Минздрав, министерство будет принимать решение о применении вакцины.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что добровольцы получили вакцину от коронавируса на первый и 21-й день, у них были "нежелательные поствакцинальные реакции, но после второго введения вакцины минимальные, лёгкие, степень врачебного вмешательства не потребовалась".

15 июля была выписана первая группа добровольцев из Сеченовского университета.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук тогда сказала, что результаты испытаний будут подведены до конца июля, "они будут поданы регулятору, Минздраву на рассмотрение, осенью будем ждать первых итогов".

Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ее клинические испытания начались в середине июня в Сеченовском университете и госпитале имени Бурденко Минобороны России. Среди добровольцев – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

В Сеченовском университете рассказывали, что после введения вакцины первым добровольцам у них отмечалась головная боль и повышение температуры, но это является стандартной реакцией на введение вакцины и прошло в течение суток.