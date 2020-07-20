Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 288 689+233 390

Росстат сообщил о снижении уровня бедности на 1,5 п.п. в I квартале 2020 года

Росстат сообщил о снижении уровня бедности на 1,5 п.п. в I квартале 2020 года
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2020 года уменьшилась на 2,3 млн человек или на 1,7% по сравнению с I кварталом 2019 года и составила 18,6 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.

Уровень бедности в РФ в I квартале 2020 года снизился до 12,6% против 14,3% в I квартале 2019 года.

"При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2020 года - 10 843 руб. и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения", - говорится в комментарии ведомства.

При этом, как отмечается в сообщении, по сравнению с четвертым кварталом 2019 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла (в IV квартале 2019 года показатель составил 9,2%).

"Рост показателя в I квартале 2020 года по сравнению с IV кварталом 2019 года обусловлен разнонаправленным движением двух основных факторов: прожиточный минимум увеличился на 2,2% - с 10 тыс. 609 руб. в IV квартале 2019 года до 10 тыс. 843 руб. в I квартале 2020 года, при этом среднедушевые доходы снизились на 23% - с 41,11 тыс. руб. до 31,65 тыс. руб.", - поясняет Росстат.

В комментарии статистической службы говорится, что снижение среднедушевых доходов в I квартале 2020 года по сравнению с IV кварталом 2019 года связано с влиянием сезонного фактора - на этот период приходится выплата разовых вознаграждений, годовых бонусов и премий, получение дополнительных соцвыплат, доходов от предпринимательской деятельности и других нерегулярных доходов.

Росстат

Новости

Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Три борта задействуют в поисках пропавшего в Бурятии самолета

Вылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властями

Вылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властями

В МЧС подтвердили потерю связи с Ан-2 с шестью людьми на борту в Бурятии

Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь

Что произошло за день: воскресенье, 19 июля

Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша"

Экс-директор "Ростсельмаша" попал в больницу после нападения на его дом

Роспотребнадзор решил запретить общепиту брать с клиентов чаевые без их согласия

При нападении на дом экс-директора завода "Ростсельмаш" убили его сестру

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');