Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июля

Потеря связи с Ан-2, данные 20 млн человек в открытом доступе, признания ангарского маньяка

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Самолет Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии. На борту было шесть человек - два члена экипажа и четыре пассажира, пилоты других воздушных суден. По данным источника, самолет мог совершить жесткую или аварийную посадку. В поисках задействуют три поисковых борта. Известно, что Ан-2 не получал разрешение на вылет от властей.

- Данные 20 млн пользователей VPN-сервисов оказались в открытом доступе. Исследовательская команда vpnMentor обнаружила в открытом доступе данные более 20 млн пользователей приложений UFO VPN, Fast VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN, сообщает "Ъ".

- Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Бабарико начал давать показания. По его словам, это произошло, после того как его не зарегистрировали кандидатом в президенты.

- Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин. Речь идет о преступлениях, совершенных в период 1995-1998 гг.

- В РАН не исключили усиление противоэпидемических мер во время второй волны COVID-19. Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев опасается начала осени из-за сезона гриппа, "и надо будет дифференцировать больных, проводить диагностику, возможно, усиливать ограничительные меры", считает он.