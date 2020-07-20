Реальные располагаемые доходы россиян пережили максимальное с 1999 года падение

За II квартал 2020 года спад составил 8%

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ во II квартале 2020 года составило 8% в годовом сравнении после роста по уточненным данным на 1,2% в I квартале 2020 года (до этого оценивался спад на 0,2% в I квартале), говорится в докладе Росстата.

Таким образом, реальные располагаемые доходы населения РФ во II квартале пережили самое глубокое падение в квартальной динамике с конца 1990-х.

Сейчас данные Росстата на сайте доступны только начиная с 2008 г. - за этот период столь глубокого падения не было - максимальный спад был в IV квартале 2008 года - на 6,1% в годовом выражении, а также в IV квартале 2016 года и III квартале 2015 года - на 5,6%. В период 2000-2008 гг. доходы населения стабильно прибавляли на фоне высоких темпов экономического роста и увеличивающихся расходов бюджета. В последний раз доходы падали сильнее в 1999 году - тогда по итогам в его года падение превысило 10%.

В целом за I полугодие 2020 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения, упали на 3,7% по сравнению с I полугодием 2019 года. Улучшение данных за I квартал связано, скорее всего, с выплатами добавок к пенсиям в конце марта (в том числе ветеранам войны).

Как сообщалось, за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 1% после роста на 0,1% в 2018 году, снижения на 0,5% в 2017 году, падения на 4,5% в 2016 году, снижения на 2,4% в 2015 году и снижения на 1,2% в 2014 году.

Минэкономразвития в июньской версии прогноза прогнозировало падение реальных располагаемых доходов населения в РФ в 2020 году на 3,5%.