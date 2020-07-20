В РАН не исключили усиление противоэпидемических мер во время второй волны COVID-19

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ожидаемая осенью вторая волна коронавирусной пандемии совпадет с сезоном респираторных инфекций, при этом в России возможно усиление ограничительных мер, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"У нас в стране распространение вируса хоть и замедлилось, но все равно продолжается, а во многих странах ежедневный прирост очень большой. Недавно обсуждалась вероятность второй волны. Опасение оправдано: наступит сезон гриппа, одна инфекция может наложиться на другую. И надо будет дифференцировать больных, проводить диагностику. Возможно, усиливать ограничительные меры", - сказал Малеев в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

Эксперт также обратил внимание на тот факт, что и в России, и в других странах еще не закончилась первая волна пандемии, при этом "в целом в мире даже пика еще нет, до затухания эпидемии далеко".

"Тем не менее, судя по тому, что происходит в других странах, можно предположить, что такого тотального подъема заболеваемости, как нынешней весной, уже не будет. Тем более службы всех стран настороже - и сейчас они молниеносно реагируют, если где-то что-то случается: вводят ограничения, изолируют инфицированных, то есть делают все, чтобы остановить распространение инфекции", - отметил Малеев.

По его словам, которые приводит издание, "скорее всего, дальше коронавирус будет проявляться локальными вспышками, а большой волны не возникнет".

"Могу сказать: заболеваемость останется и будет. В сентябре-октябре, когда начнется сезон респираторных инфекций, подъем ожидаем, никуда мы от него не денемся", - подчеркнул эпидемиолог.

"Мы много узнали об этом вирусе. Но никаких итогов, даже промежуточных, я бы не подводил, и не надо торопиться это делать. Пандемия, к сожалению, в разгаре. Изучение коронавируса продолжается, и вопросов по-прежнему много. Уверен, нас ожидает еще много сюрпризов", - добавил Малеев в беседе с газетой.