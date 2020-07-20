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Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль дешевеет в ожидании новых стимулов с внешних рынков и на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,79-71,94 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 5,5 копейки и составил 71,93 рубля за доллар. Евро подорожал на 16,25 копейки, до 82,36 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 10,25 копейки, до 76,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 21,36 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 68,04 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов. Инвесторы продолжают отслеживать данные о темпах распространения эпидемии COVID-19, отыгрывают снижение цен на нефть и в целом находятся в ожидании дополнительных сигналов с внешних рынков.

По данным университете Джонса Хопкинса на 8:00 понедельника по Москве, всего в мире было выявлено 14 457 916 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 169 227 случаев. Более 1 млн заражений коронавирусом зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. При этом трехдневная скользящая средняя прироста заболевших в мире выросла до рекордных 242 000, примерно 30% новых случаев приходится на США.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings в пятницу вечером подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне "BBB". Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне "А-3/A-2".

"Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к сокращению российской экономики на 4,8% в 2020 году, - прогнозируют аналитики S&P GR. - Тем не менее, взвешенная макроэкономическая политика, в том числе гибкий обменный курс, а также сильная позиция внешнего нетто-кредитора и низкий уровень госдолга должны позволить экономике страны адаптироваться к этим изменившимся условиям".

Прогноз "стабильный" отражает точку зрения агентства относительно сбалансированности бюджетных рисков и рисков финансовой нестабильности, обусловленных снижением цен на нефть и влиянием пандемии коронавируса, с одной стороны, и сильных внешнеэкономических и бюджетных показателей, с другой.

Народный банк Китая (НБК) сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. ЦБ страны оставил ставку без изменений третий месяц подряд после снижения на 20 базисных пунктов в апреле для оживления экономики, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Как отмечает South China Morning Post, это решение оправдало ожидания рынка в связи с признаками восстановления экономики страны. На прошлой неделе данные Государственного статистического управления КНР показали, что ВВП Китая во втором квартале вырос на 3,2%.

Переговоры 27 государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе, запланированные на два дня, в понедельник продолжаются четвертый день подряд. Европейские СМИ отмечают напряженную атмосферу обсуждений бюджета ЕС на 2021-2027 годы и плана антикризисного восстановления экономики.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на информации об увеличении прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире. К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,97%, до $42,72 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 1,01%, до $40,18 за баррель.

Число действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на пять единиц - до 253, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Годом ранее в стране работало 954 буровых установок.

Число нефтяных установок снизилось на одну и составило 180. Год назад их насчитывалось 779. Показатель снизился по итогам 18-й недели подряд, что свидетельствует о предстоящем сокращении добычи, отмечает MarketWatch.

Тем временем японский импорт нефти в июне снизился на 14,7% в годовом выражении после падения на 25% в мае, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Московская биржа коронавирус США Индия Китай Япония Народный банк Китая

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