Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 288 689+233 390

Пропавшего туриста ищут на Вилючинском вулкане на Камчатке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - На Камчатке ищут 54-летнего мужчину, пропавшего в районе Вилючинского перевала 15 июля, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Хабаров на аппаратном совещании главы региона.

По его данным, 15 июля двое мужчин отправились на квадроцикле в район Вилючинского вулкана, один из них пропал. Спасателям информация об исчезновении мужчины поступила 17 июля.

"Поиски человека велись 18 и 19 июля силами Камчатского спасательного центра. В поисках были задействованы более 30 спасателей. Обследовано 25 км территории. Сегодня поиски продолжатся с применением квадрокоптера", - сказал Хабаров.

Вилючинский вулкан расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, за Авачинской бухтой. Является потухшим стратовулканом, его высота - 2175 м над уровнем моря.

Камчатка

Новости

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

Три борта задействуют в поисках пропавшего в Бурятии самолета

Вылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властями

Вылет переставшего выходить на связь Ан-2 не согласовывали с властями

В МЧС подтвердили потерю связи с Ан-2 с шестью людьми на борту в Бурятии

Ан-2 с шестью людьми на борту перестал выходить на связь

Что произошло за день: воскресенье, 19 июля

Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша"

Экс-директор "Ростсельмаша" попал в больницу после нападения на его дом

Роспотребнадзор решил запретить общепиту брать с клиентов чаевые без их согласия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');