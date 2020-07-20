Число заболевших COVID-19 в регионах Центральной России превысило 93 тыс. человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Более 93 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено на 20 июля в регионах Центральной России (за исключением Москвы и Московской области). По данным оперштабов, прирост за сутки составил 636 заболевших.

Наименьший темп прироста коронавируса за минувшие сутки в регионах ЦФО зафиксирован в Липецкой области - 0,3%, в Брянской области - 0,4%. Прирост в 0,5% зафиксирован в Калужской, Смоленской, Тульской и Курской областях, 0,6% - в Орловской, Рязанской и Тверской областях.

Более 10 тыс. инфицированных выявлено в Воронежской области (10168), более 7 тыс. - в Тульской (7933) и Брянской (7068) областях, более 6 тыс. - в Калужской области (6923).

Отметку в 5 тыс. заразившихся преодолели девять регионов - Ивановская (5998), Рязанская (5957), Курская (5893), Ярославская(5598), Тамбовская (5566), Белгородская (5486), Смоленская (5408), Орловская (5349) и Владимирская (5261) области.

Более 4 тыс. заболевших выявлено в Липецкой (4410) и Тверской (4288) областях. В Костромской области зарегистрировано 1995 случаев COVID-19.

Выздоровевшие

При этом вылечились уже около 72,6 тыс. человек. Больше всего выздоровевших - в Воронежской (7609), Тульской (6477), Брянской (5450), Калужской (5325), Рязанской (5049) и Белгородской (5021) областях. Более 4 тыс. выздоровевших - в Ярославской (4826), Владимирской (4544), Ивановской (4262), Тамбовской (4257) и Курской (4132) областях), более 3 тыс. - в Орловской (3880), Тверской (3736)Липецкой (3364) и Смоленской (3334) областях. В Костромской области выздоровели 1327 человек.

Летальные исходы

За минувшие сутки четыре человека умерли в Тульской области, два - в Тверской области и один - во Владимирской области.

В 16 регионах ЦФО зарегистрировано 1019 летальных исходов от коронавируса. Всего жертвами новой инфекции стали 186 человек в Тульской области, 118 - в Тверской, 109 - во Владимирской области, 87 - в Смоленской, по 77 - в Воронежской и Орловской областях, 64 - в Ивановской области, 54 - в Калужской области, 49 - в Курской области, 43 - в Белгородской области, 35 - в Брянской области, 30 - в Тамбовской области.

Наименьшее число смертей зарегистрировано в Липецкой области - 20, в Ярославской области - 22, в Костромской и Рязанской областях - по 24.