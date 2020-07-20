В Минстрое заявили о дефиците рабочей силы на стройках в России

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В России наметился дефицит рабочей силы, задействованной на строительных площадках страны, заявил в понедельник замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Выступая на заседании в Совете Федерации, Стасишин отметил, что этот фактор "может стать достаточно неожиданным тормозом в скорости выхода новых площадок в стройку". Он добавил, что въезд для иностранных рабочих пока закрыт, что создает дополнительные трудности.

"(Существует - ИФ) тезис о том, что очень много высвободилось рабочей силы среди тех людей, у которых сейчас нет работы и они могут пойти на стройку. Но, как показала практика, особенно на Дальнем Востоке, не сильно охотно они это делают, а строить там нужно", - подчеркнул Стасишин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит более 4 млрд рублей для создания временных рабочих мест, в том числе в сфере строительства, ЖКХ и благоустройства территорий.

"Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным, предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми", - отмечал Мишустин. Он добавил, что такие меры позволят трудоустроить более 80 тыс. людей.