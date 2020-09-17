Хуснуллин сообщил о нехватке рабочей силы на российских стройках

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - На строительных площадках в России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ из-за коронавируса и невозможностью привлечь иностранных рабочих, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Строителей пока не хватает, потому что у нас в основном приток рабочей силы был из стран ближнего зарубежья, сейчас он несколько ограничен. Но мы в основном справляемся с поставленными задачами. В отдельных регионах, особенно на Дальнем Востоке, где была ориентация на китайскую строительную силу, и в целом по стране проблемы есть, но кардинально на нашу работу не влияют", - сказал Хуснуллин журналистам.

Он добавил, что в стране сохраняется определенный уровень безработицы, поэтому людей необходимо переучивать на строительные специальности.

"У нас в ближайшие годы рост объемов строительства безусловен, поэтому мы с министерством образования готовим программу по переобучению людей под строительные специальности", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что регионы России испытывают дополнительную потребность в 100 тыс. рабочих на строительных площадках.

О том, что в России наметился дефицит рабочей силы, задействованной на строительных площадках, Стасишин заявлял еще в июле текущего года. "У нас сегодня есть дефицит в рабочей силе. Мне кажется, что это может стать достаточно неожиданным тормозом в скорости выхода новых площадок в стройку", - говорил он.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство выделит более 4 млрд рублей для создания временных рабочих мест, в том числе в сфере строительства, ЖКХ и благоустройства территорий.