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МИД РФ пообещал придумать "что-нибудь" в ответ на внесение Кадырова в санкционный список США

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что придумают вариант ответа на внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список госдепа США, но принять зеркальные меры будет сложно.

"Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в понедельник Государственный департамент США внес Кадырова, его жену и двух дочерей в черный список в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.

Россия МИД РФ США Рамзан Кадыров

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