Госдеп внес Кадырова в черный список по обвинениям в нарушении прав человека

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Государственный департамент США в понедельник внес руководителя Чечни Рамзана Кадырова в черный список в связи с его причастностью к серьезному нарушению прав человека.

Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также его дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых.

"Госдепартамент располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства", - отмечается в заявлении госдепартамента, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данное событие, заявила "Интерфаксу", что на Смоленской площади придумают вариант ответа на внесение Кадырова в черный список Госдепа США. "Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сказала Захарова.

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