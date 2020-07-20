Арестованы два оппозиционера, перекрывшие Невский проспект с баннером против поправок

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Евгения Мусина и Марины Кен, которые провели в центре города несогласованную акцию против поправок в Конституцию РФ, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Мусину назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток, Кен арестована на 15 суток. Активистам вменили повторное проведение несогласованного мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Как следует из протокола, днем 16 июля Мусин и Кен встали в пикет на проезжей части Невского проспекта с баннером черного цвета размером около 1,2 метра на 1 метр, на котором было написано "Меняй власть, а не Конституцию". Несогласованным это мероприятие сочли из-за того, что активисты стояли менее чем в трех метрах друг от друга (в соответствии с законодательством, между участниками одиночных пикетов, не требующих согласования, должно быть расстояние более 50 метров).

Отмечается, что Мусин и Кен не только проводили несогласованное мероприятие, но и препятствовали проезду машин.

По информации пресс-службы, правонарушители свою вину не признали.