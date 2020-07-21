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Губернатор Петербурга поручил открыть с 27 июля рестораны и торговые центры

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину договориться с Роспотребнадзором об открытии с понедельника, 27 июля, городских торгово-развлекательных комплексов (ТРК) и ресторанов.

На заседании правительства во вторник Беглов поинтересовался у Елина, когда в городе можно будет открыть ТРК и предприятия общественного питания, на что получил ответ, что рестораны смогут заработать с понедельника, а ТРК только через неделю-две. Губернатор не согласился с такими планами, подчеркнув, что город должен отстаивать интересы бизнеса.

"У нас во время пика эпидемии многие бизнесмены помогали городу, а отдельные олигархи отлеживались на виллах и ничем городу не помогли, а сегодня делают разные политические заявления, получают помощь от города. Мы должны занять жесткую позицию, чтобы отстаивать интересы бизнеса в нашем городе - они платят налоги, их нужно защищать", - сказал Беглов.

Губернатор поручил Елину договориться с Роспотребнадзором об открытии ТРК и ресторанов с понедельника. "Сегодня или завтра поезжайте в Москву, в Роспотребнадзор, если вы не можете с местным (управлением Роспотребнадзора - ИФ) договориться и доказать, что мы можем открыть рестораны и торговые центры. Привезите мне решение в пятницу. Если оно будет отрицательным, я сам поеду в субботу в Роспотребнадзор в Москву", - сказал Беглов.

"Без разрешения мы не можем открыть то, что хотелось бы для нас, бизнеса, для пополнения бюджета... Нужно сделать все, чтобы торговые центры и стационарные рестораны были открыты в понедельник. Бизнес бросать нельзя", - подчеркнул глава города.

Петербург Александр Беглов Евгений Елин Роспотребнадзор

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