Петергоф отменил осенний праздник фонтанов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Государственный музей-заповедник "Петергоф" в этом году отменил проведение традиционного осеннего праздника фонтанов, сообщается на его сайте.

Там уточнили, что это решение принято в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в России и запретом на проведение массовых мероприятий.

Музей-заповедник также предупредил о возможных мошенничествах с билетами на отмененное мероприятие. "Мы призываем всех гостей Петергофа внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на "закрытие фонтанов". Остерегайтесь мошенников и проверяйте информацию на официальном сайте музея-заповедника", - говорится в сообщении.

В прошлом году праздничное закрытие фонтанов в Петергофе проходило 20 и 21 сентября, в 2018 - 21 и 22 сентября.