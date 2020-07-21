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Михаил Маргелов покинул пост вице-президента "Транснефти"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Транснефть" сообщила, что Михаил Маргелов покинул пост вице-президента компании.

Пока он остается в составе правления. Для смены правления необходимо решение совета директоров.

Маргелов работал в "Транснефти" с 2014 года, с 2011 по 2014 годы был специальным представителем президента РФ по сотрудничеству со странами Африки, в 2008 году был назначен специальным представителем президента РФ по Судану, в 2003 году избран вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от России, в ноябре 2001 года избран председателем комитета Совета Федерации по международным делам.

Михаил Маргелов ПАСЕ Совет Федерации Транснефть

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