Михаил Маргелов покинул пост вице-президента "Транснефти"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Транснефть" сообщила, что Михаил Маргелов покинул пост вице-президента компании.

Пока он остается в составе правления. Для смены правления необходимо решение совета директоров.

Маргелов работал в "Транснефти" с 2014 года, с 2011 по 2014 годы был специальным представителем президента РФ по сотрудничеству со странами Африки, в 2008 году был назначен специальным представителем президента РФ по Судану, в 2003 году избран вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от России, в ноябре 2001 года избран председателем комитета Совета Федерации по международным делам.