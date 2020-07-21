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Путин определил национальные цели развития России до 2030 года

Путин определил национальные цели развития России до 2030 года
Президент России Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года, он опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, в число национальных целей вошли: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

Цели предусматривают повышение ожидаемой продолжительности жизни в России к 2030 году до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Кроме того, согласно указу, к 2030 году планируется увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70%.

Согласно указу, к 2030 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования и по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

Еще одной целью ставится увеличение до 15% доли россиян, участвующих в волонтерской деятельности.

Также к 2030 году должны быть улучшены жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно, а объем жилищного строительства должен увеличиться не менее чем до 120 млн кв. м в год.

Кроме того, должна быть создана устойчивая система обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающая сортировку 100% отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, должна выйти на уровень не менее 85%.

В два раза должны быть снижены выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Также должны быть ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде и проведено экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.

Реальный рост инвестиций в основной капитал в РФ к 2030 году должен составить 70% к показателю 2020 года.

Также должны быть обеспечены "темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности", "темп устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции", и "реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года".

"Первоочередная задача, которую поставил президент перед правительством, - это восстановление занятости, восстановление ситуации на рынке труда из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией, у нас безработица подросла. Поэтому первоочередная задача - это восстановление занятости, восстановление доходов. В дальнейшем, через рост экономики, через развитие предпринимательства, важно обеспечить выполнение главной задачи - это рост уровня доходов российских семей", - пояснил журналистам помощник президента Максим Орешкин.

На прошлой неделе президент поручил своей администрации подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития до 2030 года, а правительству и Госсовету - на их основе в трехмесячный срок скорректировать нацпроекты.

"С учетом результатов голосования по Конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, правительством в целом подготовить проекты указов, по которым будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года, как сегодня коллеги и предлагали", - сказал Путин на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

При этом Путин подчеркнул, что "чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которые мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех".

Ранее в ходе заседания премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что корректировка национальных проектов должна быть завершена до осени, и допустил возможность продления сроков достижения национальных целей до 2030 года.

Владимир Путин Россия

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